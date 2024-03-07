Швеція зробила заяву після вступу до НАТО

За словами голови уряду Швеції, йдеться про свободу, демократію, свободу особистості та верховенство закону.

Швеція, яка стала 32 учасником Альянсу, висловила вдячність союзникам за те, що привітали країну зі вступом.

Про це йшлося в заяві прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.

"Швеція тепер є членом НАТО. Спасибі всім союзникам за те, що вітали нас як 32-го члена", - сказав він.

Прем'єр уточнив, що країна тепер прагнутиме до єдності, солідарності та розподілу тягаря і повністю дотримуватиметься цінностей Вашингтонського договору.

Нагадаємо, Швеція 7 березня стала членом НАТО. Церемонія відбулася у Вашингтоні, де зараз перебувають з візитом швецькі прем'єр-міністр Ульф Крістерссон та міністр закордонних справ Тобіас Більстрем.