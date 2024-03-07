Швеція зробила заяву після вступу до НАТО
Швеція, яка стала 32 учасником Альянсу, висловила вдячність союзникам за те, що привітали країну зі вступом.
Про це йшлося в заяві прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона.
"Швеція тепер є членом НАТО. Спасибі всім союзникам за те, що вітали нас як 32-го члена", - сказав він.
Прем'єр уточнив, що країна тепер прагнутиме до єдності, солідарності та розподілу тягаря і повністю дотримуватиметься цінностей Вашингтонського договору.
Нагадаємо, Швеція 7 березня стала членом НАТО. Церемонія відбулася у Вашингтоні, де зараз перебувають з візитом швецькі прем'єр-міністр Ульф Крістерссон та міністр закордонних справ Тобіас Більстрем.