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Швейцарія: Активи Януковича будуть заморожені максимум до 2024 року

Заморожені наразі 70 мільйонів швейцарських франків (більше $69 млн)
Активи колишнього президента України Віктора Януковича та наближених до нього осіб лишатимуться замороженими у Швейцарії ще максимум три роки.
Швейцарія: Активи Януковича будуть заморожені максимум до 2024 року Фото: gottstat.com

Про це йдеться у повідомленні посольства Швейцарії в Україні у Twitter, пише "Економічна правда".

Посольство нагадало, що сім років тому, Федеральна Рада Швейцарії ухвалила рішення про заморожування всіх активів Віктора Януковича та його оточення у країні.

"Реалізуючи цей захід, уряд Швейцарії прагнув уникнути ризику привласнення українських державних коштів" - пояснили у посольстві.

"З того часу швейцарські органи влади тісно співпрацюють з українськими партнерами, щоб завершити процес повернення цих активів українському народу на підставі судових рішень про їхнє незаконне походження. Згідно швейцарського законодавства, максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками" - йдеться у повідомленні.

У 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (більше $69 млн) строком на 3 роки. Потім термін дії цього рішення не раз продовжували.

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02 03 2021 12:44
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