Швейцарія: Активи Януковича будуть заморожені максимум до 2024 року
Про це йдеться у повідомленні посольства Швейцарії в Україні у Twitter, пише "Економічна правда".
Посольство нагадало, що сім років тому, Федеральна Рада Швейцарії ухвалила рішення про заморожування всіх активів Віктора Януковича та його оточення у країні.
"Реалізуючи цей захід, уряд Швейцарії прагнув уникнути ризику привласнення українських державних коштів" - пояснили у посольстві.
"З того часу швейцарські органи влади тісно співпрацюють з українськими партнерами, щоб завершити процес повернення цих активів українському народу на підставі судових рішень про їхнє незаконне походження. Згідно швейцарського законодавства, максимальна тривалість такого заморожування обмежена 10 роками" - йдеться у повідомленні.
У 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму 70 мільйонів швейцарських франків (більше $69 млн) строком на 3 роки. Потім термін дії цього рішення не раз продовжували.
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