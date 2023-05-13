Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Швейцарія дає зелене світло на постачання зброї в Україну – ЗМІ

13 травня 2023, 13:46
Швейцарія дає зелене світло на постачання зброї в Україну – ЗМІ
Фото: AP
Рішення було ухвалено, незважаючи на нейтралітет країни.

Дві палати швейцарського парламенту проголосували за внесення поправок до Закону про військові матеріали, що дозволить у майбутньому передавати військову техніку Україні. 

Про це повідомляє швейцарське видання Euronews.

"Досі зброю та боєприпаси, закуплені за кордоном, не могли бути передані країнам, залученим до збройних конфліктів. Через правову ситуацію Швейцарія відмовила Німеччині, серед іншого, у дозволі на постачання боєприпасів для німецького танка Gepard", - йдеться у повідомленні.

При цьому видання зазначає, що країни ЄС хочуть постачати Україні боєприпаси, але їхні запаси виснажуються. Крім того, частину зброї та боєприпасів, які було закуплено кілька років тому у Швейцарії, досі не доставлено до України.

Нагадаємо, сьогодні 13 травня Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 2,7 млрд евро.

війнаШвейцаріядопомога

Останні матеріали

Блошиний цирк Пригожина в Бахмуті. Особливих просувань ЗСУ поки що немає – Том Купер
Cуспільство
Блошиний цирк Пригожина в Бахмуті. Особливих просувань ЗСУ поки що немає – Том Купер
Переклад iPress – 13 травня 2023, 09:23
Не слід повторювати помилки. Захід має бути готовим як до перемоги, так і до невдалого наступу України – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Не слід повторювати помилки. Захід має бути готовим як до перемоги, так і до невдалого наступу України – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 12 травня 2023, 16:58
Треба одночасно готуватися і до бою, і до переговорів. Гіперболізація весняного наступу України небезпечна – Андреас Клут
Політика
Треба одночасно готуватися і до бою, і до переговорів. Гіперболізація весняного наступу України небезпечна – Андреас Клут
Переклад iPress – 12 травня 2023, 12:04
4 невдачі одного військового керівника. Чому ЗСУ не варто знищувати Гєрасімова – Мік Раян
Політика
4 невдачі одного військового керівника. Чому ЗСУ не варто знищувати Гєрасімова – Мік Раян
Переклад iPress – 12 травня 2023, 10:07
Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Політика
Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 16:58
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Політика
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 12:27
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом
Cуспільство
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом "Вагнер" продемонстрував майстер-клас із бігу – Том Купер
Переклад iPress – 11 травня 2023, 09:27
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Cуспільство
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Переклад iPress – 10 травня 2023, 17:29
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється