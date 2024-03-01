Швейцарія доєдналася до 13 пакету санкцій ЄС проти росії

Сьоголні Берн оголосив про приєднання до 13-го пакета санкцій Європейського Союзу проти рф.

Про це прес-служба швейцарського уряду написала на сайті.

Країна розширила санкційні списки, включивши до них ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб.

Також Швейцарія запровадила додаткові торговельні санкції, щоб ще більше перешкодити росії купувати важливі для промисловості товари і технології для збройних сил.

Список товарів, які підпадають під заборону на експорт, також розширився. Наприклад, Швейцарія, згідно з 13-м пакетом санкцій, заборонила продаж і експорт в росію компонентів, які використовуються під час проєктування і виробництва безпілотників.

Тиждень тому Євросоюз схвалив 13-й пакет санкцій проти росії.