Швейцарія доєдналася до 13 пакету санкцій ЄС проти росії
Про це прес-служба швейцарського уряду написала на сайті.
Країна розширила санкційні списки, включивши до них ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб.
Також Швейцарія запровадила додаткові торговельні санкції, щоб ще більше перешкодити росії купувати важливі для промисловості товари і технології для збройних сил.
Список товарів, які підпадають під заборону на експорт, також розширився. Наприклад, Швейцарія, згідно з 13-м пакетом санкцій, заборонила продаж і експорт в росію компонентів, які використовуються під час проєктування і виробництва безпілотників.
Тиждень тому Євросоюз схвалив 13-й пакет санкцій проти росії.