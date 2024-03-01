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Швейцарія доєдналася до 13 пакету санкцій ЄС проти росії

01 березня 2024, 21:12
Швейцарія доєдналася до 13 пакету санкцій ЄС проти росії
Фото: AP
Сьоголні Берн оголосив про приєднання до 13-го пакета санкцій Європейського Союзу проти рф.

Про це прес-служба швейцарського уряду написала на сайті

Країна розширила санкційні списки, включивши до них ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб. 

Також Швейцарія запровадила додаткові торговельні санкції, щоб ще більше перешкодити росії купувати важливі для промисловості товари і технології для збройних сил.

Список товарів, які підпадають під заборону на експорт, також розширився. Наприклад, Швейцарія, згідно з 13-м пакетом санкцій, заборонила продаж і експорт в росію компонентів, які використовуються під час проєктування і виробництва безпілотників.

Тиждень тому Євросоюз схвалив 13-й пакет санкцій проти росії.

 

РосіяШвейцаріясанкції

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