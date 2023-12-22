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Швейцарія доєдналася до нового пакету санкцій ЄС проти росії

22 грудня 2023, 16:33
Швейцарія доєдналася до нового пакету санкцій ЄС проти росії
Місто Базель. Фото: Alexio Marziano
Країна приєдналася до 12-го пакету санкцій проти росії, який нещодавно ухвалив Європейський Союз.

Про це швейцарська Федеральна Рада написала на сайті.

Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень Швейцарії в наклав санкції в межах своєї юрисдикції на ще 61 фізичну і 86 юридичних осіб.

Серед осіб, які потрапили до санкційного списку, є військовослужбовці білоруських збройних сил, керівники компаній, які підтримують військовий і промисловий потенціал рф і члени Центральної виборчої комісії росії. 

Під санкції потрапили переважно російські компанії, які працюють в оборонному секторі.

Разом з итм, в Федеральній раді зазначили, що наразі прямого імпорту природних або синтетичних алмазів з росії до Швейцарії немає.

Днями ми також писали, що Парламент Швейцарії дозволив уряду схвалювати експорт зброї у виняткових випадках і це може допомогти Україні.

 

ШвейцаріясанкціїРосія

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