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Парламент Швейцарії дозволив уряду схвалювати експорт зброї у виняткових випадках – це може допомогти Україні

19 грудня 2023, 21:17
Парламент Швейцарії дозволив уряду схвалювати експорт зброї у виняткових випадках – це може допомогти Україні
Фото: AP
Швейцарський парламент погодився дозволити уряду країни відступати від попередніх обмежень в питанні експорту військової техніки у виняткових випадках.

Про це повідомляє портал Swissinfo

"Уряду Швейцарії було надано більше гнучкості, коли справа доходить до схвалення експорту військових матеріалів. Обидві палати парламенту погодилися дозволити уряду відступати від попередніх обмежень на такий експорт у виняткових випадках", - пише портал.
Всупереч позиції "лівих" партій у парламенті, включаючи "соціал-демократів" і "зелених", правоцентристська коаліція схвалила поправку до закону про військові матеріали. 

Це означає, що до цього закону буде додано нову статтю, яка передбачає, що уряд у майбутньому може відхилятися від попередніх критеріїв ліцензування експорту військової техніки за кордон у виняткових випадках. 

При цьому має бути збережений захист інтересів зовнішньої політики або політики безпеки країни: противники цієї поправки кажуть, що два роки тому парламент виключив статтю 22b із контрпропозиції уряду до народної ініціативи  "Проти експорту зброї до країн громадянської війни". 

Це стало вирішальним фактором для відкликання цієї петиції про референдум. Вони стверджують, що запровадження статті 22b зараз є "недемократичним". Видання зауважує, що минулого року Швейцарія експортувала рекордну кількість військової техніки. Проте нарзі точаться численні дебати щодо того, як експорт зброї, особливо під час війни, відповідає нейтралітету Швейцарії та гуманітарній традиції країни.

Восени Швейцарія надасть Україні понад €100 млн на розмінування.

 

Швейцаріяекспорт зброї

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