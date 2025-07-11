Швейцарія допоможе Україні з відновленням на €5 млн
Україна і Швейцарія підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері відновлення. Документ уклали Кабінет міністрів України та Федеральна Рада Швейцарії.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Уряд Швейцарії вважає відновлення України своїм стратегічним пріоритетом та планує спрямувати на це €4,8 млрд до 2036 року.
Угода передбачає надання Швейцарією безповоротної фінансової і технічної допомоги для закупівлі товарів, а також послуг у швейцарських компаній для проєктів відновлення у таких секторах:
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Енергетика;
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Транспорт і мобільність;
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Машинобудування для виробничих процесів;
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Будівництво;
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Водопостачання;
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Запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.
Також угода передбачає прозорий механізм відбору проєктів через публічні закупівлі за швейцарським законодавством з участю виключно швейцарських компаній, а особлива увага приділяється впливу на процес відновлення України; Внеску у досягнення Цілей сталого розвитку та "зеленого" переходу; Створенню робочих місць в Україні; Професійному навчанню українських фахівців.
Крім того, вчора фон дер Ляєн оголосила про створення фонду відновлення України.