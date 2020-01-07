Швейцарія і Україна спільно розробляють мобільні апарати ШВЛ
Міністерства закордонних справ України і Швейцарії підписали меморандум щодо започаткування співробітництва у сфері наукової дипломатії, зокрема, реалізації проєкту масового виробництва мобільних апаратів штучної вентиляції легень.
Про це "Європейській правді" повідомили у Посольстві України у Швейцарській Конфедерації.
Федеральна вища технічна школа Цюріха (ETH Zürich) спільно з українськими інженерами розробили мобільний апарат штучної вентиляції легень ("Low Cost Lung Ventilator") невисокої собівартості, який складається із легко доступних компонентів.
В рамках меморандуму досягнуто домовленостей щодо виділення швейцарською стороною 1,5 млн франків для реалізації першої фази даного проєкту на виробничій базі високотехнологічного українського державного підприємства. В рамках церемонії було презентовано прототип спільної розробки апарату ШВЛ.
Від української сторони документ підписав посол України Артем Рибченко, від швейцарської сторони - федеральний радник Ігнасіо Кассіс.
Під час зустрічі вони також обговорили ряд поточних питань двосторонніх відносин та подій на світовій арені.
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