МОЗ готує третю хвилю лікарень через коронавірус
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", передає РБК - Україна.
Він зауважив, що середній показник заповненості лікарень пацієнтами з COVID-19 в Україні становить 16%. При цьому у деяких медзакладах вільними залишаються 50-40% ліжок.
Міністр зазначає, що аби вберегтися від хвороби - варто дотримуватися порад і рекомендацій від МОЗ.
Степанов додав, що показник летальності внаслідок ускладнень від коронавірусу в Україні все ж знизився. Зокрема, і серед лікарів. Цифри навіть кращі, аніж у деяких європейських країнах.
На сьогодні (показник летальності,- ред.) в Україні складає 2,6%, тоді як у Німеччині - 4%, в Іспанії - 9,5%... Ефективність лікування, яка є в нашій країні, набагато краща, ніж у європейських країнах.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 27 червня в Україні зафіксовано 42 065 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1110 летальних, 18 701 пацієнт одужав.
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