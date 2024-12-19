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Швейцарія надасть €48 млн зимової допомоги Україні

19 грудня 2024, 20:51
Швейцарія надасть €48 млн зимової допомоги Україні
Місто Базель. Фото: Alexio Marziano
Кошти підуть на відновлення енергетичної інфраструктури і ремонт пошкоджених будинків.

Влада Швейцарії надасть Україні майже 48 мільйонів євро зимової допомоги Україні для відновлення зруйнованої росієюе нергетичної  інфраструктури.

Про це йдеться в пресрелізі на сайті Федеральної ради Швейцарії.

"Через посилення російських атак значна частина населення України страждає від перебоїв у електро- та теплопостачанні. Швейцарія допомагає Україні впоратися з викликами зими, виділивши майже 45 мільйонів швейцарських франків", – написав уряд Швейцарії.

Гроші направлять на відновлення енергетичної інфраструктури, ремонт пошкоджених будинків та задоволення нагальних гуманітарних потреб. 

В Швейцарії оголосили, що зимовий пакет допомоги ґрунтується на "наявному досвіді" у допомозі Україні. 

Протягом зими 2022 - 2023 років було 90 мільйон євро на допомогу Україні, а також від початку російської повномасштабної агресії країна виділила 508 мільйон євро на підтримку постраждалих від війни в Україні та сусідніх країнах.

В жовтні ми писали, що загалом Швейцарія інвестує майже $6 млрд у проєкти відновлення України до 2036 року.

 

Швейцаріяпідтримка України

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