Швейцарія надасть Україні $1,7 млрд на відновлення протягом чотирьох років

Кошти підуть на гуманітарну допомогу, розмінування і на сектори самоврядування.

Берн виділить 1,5 млрд швейцарських франків, що дорівнює $1,7 млрд, впродовж чотирьох років на проєкти відновлення України і залучить до них приватний сектор.

Про це оголосили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України за підсумками зустрічі очільника відомства Олексія Кулеби та посла Швейцарії в Україні Фелікса Бауманна.

"З цих коштів 1 млрд буде спрямовано на сектори самоврядування, розмінування та гуманітарну допомогу", - заявив Бауманн.

Інша частина коштів піде на програми відновлення із залученням швейцарського приватного сектору.

"Щоб підкреслити серйозність наших намірів, тут буде працювати наш представник, який буде відповідальний за реалізацію цього проєкту", – додав він.

Бауманн вважає, що наразі у Києві працює делегація приватного сектору, яка знайомиться із потребами України у сферах, за які відповідає міністерство, у середньо- та довгостроковій перспективі.

Також у відомстві нагадали, що Швейцарія протягом тривалого періоду впроваджує програми підтримки для України.

Мова йде про програми відновлення і спільні проєкти з "Укрзалізницею" та допомогу під час підготовки до опалювального сезону.

Також раніше Швейцарія визнала Голодомор геноцидом українського народу.