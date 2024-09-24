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Швейцарія визнала Голодомор геноцидом українського народу

24 вересня 2024, 15:15
Швейцарія визнала Голодомор геноцидом українського народу
Фото: AP
Це важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості.

Швейцарський парламент визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Про це Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук написав на Facebook-сторінці. 

"Національна Рада Швейцарії в ухваленій заяві визнає систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, актом геноциду", - йдеться в дописі. 

Стефанчук нпаисав, що це справді історичне рішення. І це вкрай важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам’яті про мільйони невинних жертв.

"Вдячний Швейцарському парламенту за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українського народу", - додав він.

Влітку ми також писали, що ОБСЄ визнала дії росії геноцидом українського народу.

 

РосіягеноцидШвейцарія

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