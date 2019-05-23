ЄС і Швейцарія ймовірно не підпишуть нову угоду - ЗМІ

Уряд Швейцарії, швидше за все, відмовиться від підписання проекту договору з Європейським союзом наступного місяця

Відносини між ЄС та Швейцарією регулюють понад 100 двосторонніх угод, які Брюссель хоче замінити одним договором.

Угода мала бути підписана ще на початку року, однак швейцарська влада заявили, що договір може підірвати високу заробітну плату і умови праці в країні, інформує "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За проектом, Швейцарія автоматично адаптує свої правила міграції та соціального забезпечення до законодавства ЄС, а за це отримає розширений доступ. Угода також передбачає, що Європейський суд має право врегульовувати будь-які суперечки.

За даними джерел агентства, швейцарський уряд, швидше за все, скаже Брюсселю, що залишаються відкритими надто багато пунктів для укладення договору.

Оскільки договір поки припинений, Єврокомісія пригрозила не продовжувати після середини 2019 року визнання швейцарських правил фондових бірж, які дозволяють інвесторам з ЄС торгувати в Швейцарії.

Швейцарський сектор медичних технологій також може відчути наслідки, оскільки Брюссель затягує зусилля із оновленню взаємного визнання промислових стандартів в цьому секторі, що ускладнює експорт. Швейцарські вчені також можуть бути виключені з дослідницьких програм ЄС.

У чотирьохпартійнму кабінеті, що складається з семи міністрів, тільки міністр закордонних справ Ігнаціо Кассис з ліберальних прихильників бізнесу активно підтримує угоду, заявив один високопоставлений чиновник.

Уряд завершив місяці консультацій з місцевими бізнесменами про те, як діяти, і має дати Брюсселю відповідь наступного місяця.

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