Швейцарія оголосила про посилення боротьби з відмиванням грошей

Швейцарія запропонувала радикальні заходи для боротьби з відмиванням грошей, намагаючись позбутися репутації країни як притулку для нечесно здобутих доходів.

Влада Швейцарії підготувала радикальний план боротьби зі схемами приховування джерел грошей, що потрапляють у фінансову систему країни. Хоча він спрямований на боротьбу з відмиванням грошей загалом, тема протидії росіянам, зокрема тим, хто намагається обходити санкції, займає важливе місце при обговоренні посилення фінансового режиму.

Про це повідомили Bloomberg і Financial Times.

"Підвищення прозорості має дозволити слідчим органам швидше та впевненіше виявляти, хто дійсно стоїть за юридичними структурами", – заявили в уряді Швейцарії.

Основні положення законопроекту (який ще має пройти громадське обговорення) такі:

всі зареєстровані компанії, трасти та інші юрособи повинні розкрити своїх бенефіціарних власників. Інформація про них збиратиметься у спеціальний реєстр;

вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей будуть пред'являтися і до юристів, консультантів, бухгалтерів та інших провайдерів послуг. Вони повинні будуть перевіряти клієнтів, зберігати інформацію про результати перевірок, повідомляти владу про підозрілі випадки;

вводяться заходи, покликані запобігти порушенню та обходу санкційних обмежень;

поріг для оплати готівкою угод з дорогоцінними металами знижений зі 100 000 франків до 15 000 франків (зі $114 000 до $17 100).

Досі Швейцарія залишалася єдиною країною в Європі, яка не має реєстру бенефіціарних власників. Критики стверджують, що це дозволяє олігархам та злочинцям з усього світу ховати гроші в країні, користуючись послугами її юристів та консультантів.

Нагадаємо, у середині серпня Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти росії. Йдеться про заборону на експорт товарів подвійного призначення та товарів, які сприяють військово-технічному посиленню росії.

Також Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків України, що завдані російською агресією.