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Швейцарія передасть Німеччині Leopard 2 з умовою не надавати їх Україні

22 листопада 2023, 14:05
Швейцарія передасть Німеччині Leopard 2 з умовою не надавати їх Україні
Фото: dw.com
Сьогодні Федеральна рада Швейцарії схвалила заявку на передачу 25-ти основних бойових танків Leopard 2A4 німецькому виробнику, компанії Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Про це прес-служба швейцарської Федеральної ради написала на сайті

Передача танків дозволена за умови, що вони не потраплять до України.

"Німеччина надала запевнення, що продані танки залишаться в Німеччині або у партнерів по НАТО чи ЄС для того, щоб закрити свої власні прогалини", – написала Федеральна рада.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус ще в лютому звернулись з проханням продати частину списаних основних бойових танків Leopard 2A4 назад виробнику танків, німецькій компанії Rheinmetall. Вони запевнили, що танки не будуть передані Україні.

На озброєнні швейцарської армії наразі перебувають 134 основні бойові танки Leopard 2A4 WE, які були модернізовані в рамках програми озброєння 2006 року. 

Також армія має близько 90 бойових танків Leopard 2 A4, які були списані.

В вересні ми писали, що Швейцарія продасть Німеччині танки Leopard 2 за умови, що їх не буде передано Україні.

 
ШвейцаріяНімеччинаLeopard 2

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