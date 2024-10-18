Президент України прокоментував мирні ініціативи різних країн світу.

Український глава Володимир Зеленський заявив, що він продовжує бути відкритим для ініціатив, спрямованих на закінчення війни проти росії.

Про це йдеться в матеріалі газети Financial Times.

Видання пише, що президент України наголошує, що такі пропозиції мають бути "реальними" і вони не повинні прагнути підірвати підтримку України.

"Бразилія, у тебе є план? Чудово. Пропозиція від Китаю, ми не проти... Але, хлопці, будь ласка, не роз'єднуйте нас", - сказав Зеленський.

Наразі відомо, що мирний план Бразилії і Китаю складається з шести пунктів, які пропонують, зокрема, "зупинити" військові дії та визнати переговорний процес - єдиним можливим виходом із "конфлікту".

Також Китай та Індія, як повідомляється, виступають за захист цивільного населення, обмін військовополоненими, збільшення гуманітарної допомоги та за протидію використанню зброї масового використання ядерної, хімічної та іншої зброї.