Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Швейцарія першою серед західних країн може заборонити пестициди

Ініціатива, винесена на всенародне опитування, спрямована на заборону використання штучних пестицидів протягом 10 років. Поки що подібні хімічні речовини заборонені лише в Бутані
Швейцарія може стати першою серед країн Заходу і другою країною в світі, яка заборонила штучні пестициди.
Швейцарія першою серед західних країн може заборонити пестициди Фото: flickr.com
Сьогодні швейцарці голосуватимуть на референдумі щодо низки питань, зокрема, про заборону пестицидів, повідомляє Reuters.
 
Ініціатива, винесена на всенародне опитування, спрямована на заборону використання штучних пестицидів протягом 10 років. Поки що подібні хімічні речовини заборонені лише в Бутані.
 
Прихильники заборони кажуть, що продукція таких агрохімічних гігантів, як швейцарська Syngenta, німецькі Bayer і BASF, загрожує здоров'ю і навколишньому середовищу. Однак чимало фермерів вважають, що заборона призведе до зростання цін на продукти харчування, зниження робочих місць і збільшення імпорту продуктів харчування.
 
Також на референдум винесли голосування про закони про боротьбу з тероризмом, скорочення викидів CO2 і надання екстреного фінансування COVID-19, що також підлягають обов'язковому голосуванню в рамках швейцарської системи прямої демократії.
 
У разі схвалення пропозиції до конституції внесуть поправки, в той час, як уряд розробляє відповідні закони для розгляду парламентом.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 06 2021 12:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
TV-тюнери в Києві: відмінності та особливості вибору

TV-тюнери в Києві: відмінності та особливості вибору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.