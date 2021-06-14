НОВИНИШвейцарія може стати першою серед країн Заходу і другою країною в світі, яка заборонила штучні пестициди.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Швейцарія першою серед західних країн може заборонити пестициди
Ініціатива, винесена на всенародне опитування, спрямована на заборону використання штучних пестицидів протягом 10 років. Поки що подібні хімічні речовини заборонені лише в Бутані
Фото: flickr.com
Сьогодні швейцарці голосуватимуть на референдумі щодо низки питань, зокрема, про заборону пестицидів, повідомляє Reuters.
Ініціатива, винесена на всенародне опитування, спрямована на заборону використання штучних пестицидів протягом 10 років. Поки що подібні хімічні речовини заборонені лише в Бутані.
Прихильники заборони кажуть, що продукція таких агрохімічних гігантів, як швейцарська Syngenta, німецькі Bayer і BASF, загрожує здоров'ю і навколишньому середовищу. Однак чимало фермерів вважають, що заборона призведе до зростання цін на продукти харчування, зниження робочих місць і збільшення імпорту продуктів харчування.
Також на референдум винесли голосування про закони про боротьбу з тероризмом, скорочення викидів CO2 і надання екстреного фінансування COVID-19, що також підлягають обов'язковому голосуванню в рамках швейцарської системи прямої демократії.
У разі схвалення пропозиції до конституції внесуть поправки, в той час, як уряд розробляє відповідні закони для розгляду парламентом.
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14 06 2021 12:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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