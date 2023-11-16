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Швейцарія підтримала створення спецтрибуналу щодо розслідування злочину агресії рф в Україні

16 листопада 2023, 17:42
Швейцарія підтримала створення спецтрибуналу щодо розслідування злочину агресії рф в Україні
Фото: dt.ua
Швейцарія оголосила про приєднання до країн, які виступають за створення спецтрибуналу для розслідування військових злочинів росії проти України.

Про це інформує Reuters.

"Участь Швейцарії в цій основній групі доповнює її підтримку національних і міжнародних зусиль щодо судового переслідування та судового розгляду всіх міжнародних злочинів, скоєних в Україні. Швейцарія твердо переконана, що агресія росії проти України не повинна залишитися безкарною", - заявили в Міністерстві закордонних справ Швейцарії.

Швейцарія офіційно приєдналася до групи країн, які підтримують створення спецтрибуналу на зустрічі в Берліні, де країну представляв посол Франц Перес, голова Директорату міжнародного публічного права у швейцарському МЗС.

"Міжнародний кримінальний суд має повноваження переслідувати та судити військові злочини та злочини проти людяності, які були скоєні в Україні, проте він не має юрисдикції щодо "злочину агресії" у російсько-українській війні, оскільки ні росія, ні Україна не ратифікували Римський статут", - вважають в МЗС країни.  

Крім того, Швейцарія прагне перегляду Римського статуту, аби полегшити юрисдикцію МКС щодо розгляду "злочину агресії" в усіх контекстах, пише агенство.

В кінці літа в Офісі Президента заявили, що сподіваються погодити спецтрибунал за злочин агресії рф до кінця року.

 

РосіяШвейцаріяспецтрибунал

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