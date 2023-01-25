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Швейцарія планує дозволити реекспорт зброї в Україну

25 січня 2023, 08:20
Швейцарія планує дозволити реекспорт зброї в Україну
Фото: AP
Комісія з політики безпеки Національної ради Швейцарії (нижньої палати парламенту) на засіданні у вівторок ухвалила подання та депутатську ініціативу, яка передбачає дозвіл на реекспорт швейцарської зброї з третіх країн до України.

Про це йдеться на сайті швейцарського парламенту.

"Комісія з політики безпеки Національної ради Швейцарії (SiK-N) 14 голосами проти 11 ухвалила подання та депутатську ініціативу щодо реекспорту військової техніки. Декларації про нереекспорт повинні мати можливість скасовуватися у випадках, коли порушується заборона застосування сили згідно з міжнародним правом, зокрема у випадку російсько-української війни", - сказано у повідомленні.

Оскільки Швейцарія є нейтральною країною, то її законодавство забороняє реекспорт озброєння у воюючі країни. Та більшість членів комісії переконана, що зміна закону не порушить нейтралітет Швейцарії, тому що сама Швейцарія не постачала б зброю безпосередньо в Україну. Рішення залежить виключно від країн, які раніше отримали військові матеріали в Швейцарії.

Комісія вимагає внести зміни до статті 18 Закону про військові матеріали (KMG), щоб Федеральна рада (уряд) могла оголосити про скасування декларації про нереекспорт країною, що придбала швейцарські військові матеріали. Ініціатива пояснює, що йдеться про ситуацію, в якій Рада безпеки ООН заявляє про порушення заборони застосування сили згідно з міжнародним правом, або у якій Генасамблея ООН більшістю у дві третини визначила, що було порушено заборону застосування сили згідно з міжнародним правом. 

Водночас, комісія наголошує, що уряд має мати можливість підтримувати заборону на реекспорт, якщо її скасування суперечить головним зовнішньополітичним інтересам Швейцарії.

Відтак, декларація про нереекспорт зброї має стати недійсною, якщо є впевненість у тому, що військові засоби були реекспортовані в Україну у зв’язку з російсько-українською війною. 

Якщо комісія доб’ється свого, зміни в законі набудуть чинності 1 травня і спочатку будуть діяти до кінця 2025 року.

Більшість членів Комісії вважає, що Швейцарія повинна зробити свій внесок у європейську безпеку і відповідно надавати більше підтримки Україні.

Далі парламентською ініціативою займеться сестринтська комісія Ради кантонів, після чого вона надійде на розгляд до обох палат парламенту. 

Таким чином Швейцарія потенційно може надати дозвіл Німеччині, Данії та Іспанії на передачу швейцарської зброї в Україну. Через те, що Україна є стороною війни, Данії не дозволили надати Києву швейцарські БМП "Піранья", Німеччині - боєприпаси до ЗСУ "Гепард", а Іспанії - зенітні установки.

Раніше повідомлялось, що 12 країн домовились передати Україні близько 100 Leopard 2.

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