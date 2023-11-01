Наразі в країні перебуває близько 66 тисяч українців.

Про це йдеться на урядовому сайті Швейцарії.

"Тривала стабілізація ситуації в Україні не передбачається. Таким чином, статус захисту S для тих, хто шукає захисту з України, не буде скасовано раніше 4 березня 2025 року", - написано на сайті.

Статус захисту для українців S буде дійсним, доки його не скасує уряд.

Уряд Швейцарії встановив ціль щодо інтеграції у ринок праці, плануючи працевлаштувати 40% людей зі статусом захисту S.

Раніше уряд Швейцарії заявив, що виплачуватиме до $4000 за повернення українських біженців на батьківщину.

Раніше президент Швейцарії заявив, що війна росії в Україні – справа всього світу, вона стосується всіх.