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Швейцарія продовжила термін дії захисту українських біженців до 2025 року

01 листопада 2023, 15:55
Швейцарія продовжила термін дії захисту українських біженців до 2025 року
Місто Базель. Фото: Alexio Marziano
Наразі в країні перебуває близько 66 тисяч українців.

Про це йдеться на урядовому сайті Швейцарії. 

"Тривала стабілізація ситуації в Україні не передбачається. Таким чином, статус захисту S для тих, хто шукає захисту з України, не буде скасовано раніше 4 березня 2025 року", - написано на сайті. 

Статус захисту для українців S буде дійсним, доки його не скасує уряд. 

Уряд Швейцарії встановив ціль щодо інтеграції у ринок праці, плануючи працевлаштувати 40% людей зі статусом захисту S. 

Раніше уряд Швейцарії заявив, що виплачуватиме до $4000 за повернення українських біженців на батьківщину.

Раніше президент Швейцарії заявив, що війна росії в Україні – справа всього світу, вона стосується всіх.

 

ШвейцаріябіженціУкраїна

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