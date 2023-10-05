Наразі країна розмірковує над тим, що може надати Україні з огляду на свій нейтральний статус.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Не повинно бути так, щоб на це дивилися як на континентальну (європейську) справу, це справа всього світу, вона стосується всіх", – заявив президент Швейцарської конфедерації Ален Берсе перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти в Гранаді.

На його думку, зараз, коли війна триває вже понад 18 місяців, важливо подивитися, як далі розвиватимуться події і що можна буде зробити. За його словами, він, зокрема, "задіює всі свої контакти, в тому числі в Африці та Латинській Америці".

Наразі Швейцарія розмірковує над тим, що може надати Україні з огляду на свій нейтральний статус. Берсе нагадав, що минулого тижня держава зробила важливий крок, схваливши 100 млн швейцарських франків на розмінування в Україні.

"Це важливий крок і знак того, що Швейцарія є солідарною з Україною", – підкреслив швейцарський президент.

Наприкінці вересня ми повідомляли, що Швейцарія виділяє 100 млн франків на гуманітарне розмінування України.