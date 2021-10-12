Швейцарія продовжила заморозку рахунків Януковича і його оточення

При цьому в уряді Швейцарії нагадали, що максимальна тривалість такого заморожування обмежена десятьма роками

Федеральна рада Швейцарії прийняла рішення продовжити заморозку активів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Превентивне заморожування активів продовжили до лютого 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Швейцарії.

У відомстві повідомили, що продовжили на рік превентивне блокування активів в контексті України, щоб підтримати співпрацю у сфері правосуддя з українською владою.

При цьому в уряді Швейцарії нагадали, що максимальна тривалість такого заморожування обмежена десятьма роками.

Нагадаємо, на закордонних рахунках заблоковані активи екс-чиновників часів Януковича на загальну суму 107,19 млн, 15,87 млн євро і 135,01 млн швейцарських франків. Кошти заарештовані в таких країнах, як Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.

Відзначити, у червні 2021 року Генеральний суд ЄС анулював санкції Євросоюзу, застосовані проти Януковича та його сина Олександра.

У березні поточного року Швейцарія нагадала Україні, що заморожування активів Віктора Януковича і його оточення триватиме ще максимум три роки.