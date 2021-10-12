БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИФедеральна рада Швейцарії прийняла рішення продовжити заморозку активів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення. Превентивне заморожування активів продовжили до лютого 2023 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Швейцарія продовжила заморозку рахунків Януковича і його оточення
При цьому в уряді Швейцарії нагадали, що максимальна тривалість такого заморожування обмежена десятьма роками
Фото: tass.ru
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Швейцарії.
У відомстві повідомили, що продовжили на рік превентивне блокування активів в контексті України, щоб підтримати співпрацю у сфері правосуддя з українською владою.
При цьому в уряді Швейцарії нагадали, що максимальна тривалість такого заморожування обмежена десятьма роками.
Нагадаємо, на закордонних рахунках заблоковані активи екс-чиновників часів Януковича на загальну суму 107,19 млн, 15,87 млн євро і 135,01 млн швейцарських франків. Кошти заарештовані в таких країнах, як Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.
Відзначити, у червні 2021 року Генеральний суд ЄС анулював санкції Євросоюзу, застосовані проти Януковича та його сина Олександра.
У березні поточного року Швейцарія нагадала Україні, що заморожування активів Віктора Януковича і його оточення триватиме ще максимум три роки.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 12 2021 15:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів
- ФОТО В Ізраїлі знайшли срібний 2000-річний шекель
- ФОТО В Україні ввели в обіг памятні банкноти номіналом 20 та 200 гривень
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам