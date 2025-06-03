Швейцарія приєдналась до 17-го пакета санкцій ЄС

Під обмеження потрапили десятки компаній, осіб і майже 190 суден.

Швейцарська влада запровадила нові обмеження у відповідь на агресивні дії російської федерації в Україні.

Як повідомила Федеральна рада, санкційні заходи доповнено значною кількістю нових фігурантів.

Згідно з рішенням Департаменту економіки, освіти та досліджень, до оновленого списку обмежень додано 17 громадян та 89 компаній, на які вже поширилися санкції Європейського Союзу в межах останнього пакета. Крім того, швейцарський уряд наклав санкції на 189 суден, пов’язаних із так званим "тіньовим флотом" росії, а також розширив перелік заборонених до експорту товарів.

Усі нові заходи набувають чинності о 23:00 за місцевим часом у вівторок, 3 червня.

20 травня Європейський Союз погодив 17-й пакет санкцій проти росії. Цей перекриває їй доступ до військових технологій, зменшує доходи від енергоносіїв і бʼє по тіньовому флоту нафтових танкерів.