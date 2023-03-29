Швейцарія приєдналася до 10-го пакету санкцій Євросоюзу проти росії

25 лютого Європейський Союз схвалив 10-й пакет санкцій до рф.

Сьогодні, 29 березня, ще одна країна доєдналась до санкцій Європейського союзу, що направлені на стримування військової агресії росії.

Про це йдеться в повідомленні швейцарського уряду, яке цитує "Європейська правда".

Раніше міністерство економіки Швейцарії в межах своєї компетенції схвалило запровадження санкцій проти ще близько 200 фізичних та юридичних осіб. Тепер країна приєднається до решти заходів дев'ятого пакета санкцій ЄС.

Серед них – заборона на надання послуг у сфері тестування продукції, реклами, маркетингових досліджень і соціологічних опитувань, а також нові заходи контролю та обмеження на експорт різних товарів, зокрема товари подвійного призначення, товари для військово-технічних досліджень та розвитку сектора оборони і безпеки, а також товари, що сприяють зміцненню російського промислового потенціалу.

Крім того, заборону на експорт товарів для аерокосмічної промисловості буде розширено на двигуни для літаків і безпілотників. Так само будуть заборонені нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор.

Нагадаємо, ЄС прагне посилити виконання санкцій проти росії новим проєктом.