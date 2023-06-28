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ПОЛІТИКА

Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти рф

28 червня 2023, 15:47
Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти рф
Фото: AP
Швейцарія запроваджує санкції щодо додаткових фізичних і юридичних осіб, ухвалені Європейським союзом 23 червня в рамках свого 11-го пакета санкцій.

Швейцарія сьогодні розширила санкційні списки щодо рф, таким чином країна приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти росії.

Про це повідомляє на урядовий портал Швейцарії.

"Федеральна рада була проінформована про те, що урядове відомство, відповідальне за санкції, розширило санкційні списки щодо росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зміни набудуть чинності сьогодні о 18:00. Таким чином, Швейцарія запроваджує санкції щодо додаткових фізичних і юридичних осіб, ухвалені Європейським союзом 23 червня в рамках свого 11-го пакета санкцій.

"Очікується, що Федеральна рада ухвалить рішення про їх ухвалення до кінця серпня", - додали в уряді Швейцарії.

23 червня ЄС запровадив фінансові та туристичні санкції ще щодо 71 фізичної та 33 юридичних осіб.

До них належать особи, компанії та організації, які підтримують незаконну депортацію українських дітей до росії. Також під санкції потрапили військовослужбовці російських збройних сил, провідні представники підконтрольних державі російських ЗМІ та члени групи "Вагнера".

Активи цих фізичних та юридичних осіб у Швейцарії мають бути заморожені, і про них необхідно повідомити Державний секретаріат з економічних питань. Цим особам також буде заборонено в'їзд або транзит через Швейцарію.

23 червня ЄС також ще більше посилив чинні санкції проти росії і ввів нові заходи, спрямовані на запобігання обходу санкцій.

Федеральна рада була проінформована про ці зміни і графік роботи з ухвалення нових заходів на своєму засіданні 28 червня.

Нагадаємо, 21 червня посли країн Європейського Союзу узгодили черговий пакет санкцій проти росії, покликаний перекрити канали для ухиляння від вже чинних.

ЄСвійнаШвейцаріясанкціі проти росії

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