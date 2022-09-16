ПОЛІТИКА НОВИНИТаким чином уряд Швейцарії підтримав єдину загальноєвропейську візову політикуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Швейцарія призупинила спрощену видачу віз для росіян
Фото: dt.ua
Федеральна рада Швейцарії на своєму засіданні 16 вересня повністю призупинила дію угоди про спрощення візового режиму з росією.
Про це повідомила пресслужба уряду у п’ятницю.
Відтепер щодо громадян росії застосовуватиметься звичайна візова процедура.
Таким чином уряд Швейцарії ухвалив те саме рішення, що і Європейський союз, тим самим сприяючи єдиній загальноєвропейській візовій політиці, додали у пресслужбі.
Ще навесні Швейцарія скасувала спрощену видачу віз для певних груп людей, наприклад, для російських бізнесменів та російських дипломатів. Тут уряд також наслідував рішення ЄС.
"В інтересах Швейцарії підтримувати спільну та гармонізовану європейську візову політику", - заявили в уряді. Якби Швейцарія не приєдналась до рішення ЄС, це могло б призвести до значного збільшення звернень за візами від громадян Росії в швейцарські представництва, пояснили в уряді.
Швейцарія та Росія підписали угоду про спрощення видачі віз громадянам у 2009. Завдяки цій угоді процедура отримання візи для певних груп людей та цілей поїздки була спрощена, а візові збори було знижено або скасовано. Тепер федеральна рада вирішила повністю призупинити дію угоди.
Раніше iPress повідомляв, що Рада Європейського союзу ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС і росією, внаслідок чого до громадян рф будуть застосовуватися загальні правила Візового кодексу.
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16 09 2022 13:42 МЕДІА
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