Швейцарія розпочала головування в Раді безпеки ООН

В рамках одномісячної програми Берн висуне на перший план пріоритети, пов'язані із розбудовою сталого миру та захистом цивільного населення.

З 1 травня головування у Раді Безпеки ООН перейшло від росії до Швейцарії.

Про це йдеться у повідомленні швейцарського МЗС у Twitter.

"Відсьогодні Швейцарія бере на себе головування у Раді Безпеки ООН", – зазначили у відомстві, додавши, що це "шанс дати поштовх роботі Ради".

Раніше у МЗС Швейцарії зазначили, що одномісячне головування в Радбезі дозволить "висунути на перший план тематичні пріоритети, пов'язані із розбудовою сталого миру та захистом цивільного населення".

Також основа програми роботи значною мірою зумовлена необхідністю розширення мандатів миротворчих місій ООН або режимів санкцій.

Нагадаємо, головування в Радбезі ООН почергово змінюється між його членами щомісяця. У січні головувала Японія, у лютому – Мальта, у березні – Мозамбік, у квітні – росія, у травні – Швейцарія, у червні за планом – ОАЕ.

Раніше повідомлялось, що Швейцарія ввела санкції проти ПВК "Вагнер".