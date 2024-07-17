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ПОЛІТИКА

Швейцарія розслідує понад 50 випадків можливих порушень санкцій проти росії

17 липня 2024, 16:13
Швейцарія розслідує понад 50 випадків можливих порушень санкцій проти росії
Фото: з відкритих джерел
За словами відомства, ефективне впровадження санкцій є пріоритетом уряду країни, та що на сьогодні відкрили 56 проваджень щодо їх порушень.

Швейцарія розпочала розслідування понад 50 випадків можливого порушення санкцій против росії та вже знайшла порушення у 15 з них.

Про це Reuters повідомив Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO).

За словами відомства, ефективне впровадження санкцій є пріоритетом уряду країни, та що на сьогодні відкрили 56 проваджень щодо їх порушень.

З них близько половини закрили, а у 15 випадках призначили штрафи. Решта залишаються на стадії розслідування, йдеться у повідомленні.

Водночас SECO не назвав ані сектори, ані окремі компанії, щодо яких ведеться розслідування.

Цього року Швейцарія заявила, що створила групу фахівців для розслідування та забезпечення дотримання санкцій, запроваджених Берном після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Нагадаємо, Швейцарія занесла до санкційних списків щодо росії 69 фізичних осіб і 86 структур, зокрема - бізнесменів, суддів, військових, а також компанії, пов'язані з оборонним і торговим секторами.

Швейцаріясанкціі проти росії

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