НОВИНИУ Швейцарії за останні два місяці споживання газу впало приблизно на 20 відсотків.газПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Швейцарія скоротила споживання газу на 20%
Фото: lb.ua
Про це в інтерв’ю Neue Zürcher Zeitung сказав урядовий менеджер з енергетичної кризи Бастіан Шварк.
"Компанії відреагували на високу ціну на газ", — сказав Шварк, пояснивши, що через високі ціни галузі призупинили певні процеси, оскільки вони ставали занадто дорогими.
За його словами, з газом ситуація зараз більш напружена, ніж з електроенергією.
Швейцарія отримує близько 70% газу з Німеччини, яка так само скоротила споживання електроенергії.
Раніше уряд Швейцарії вирішив, що громадські будівлі будуть нагріватися до температури не вище 20 градусів для економії енергії. Крім того, у Швейцарії пропонують штрафи і ув'язнення за порушення правил опалення взимку.
Нагадаємо, Швейцарія призупинила спрощену видачу віз для росіян.
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21 09 2022 13:05 МЕДІА
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