НОВИНИУ четвер Єврокомісія підтвердила, що швейцарський сертифікат вакцинації буде визнаний рівноцінним загальноєвропейському сертифікату, який діє з 1 липня .Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Швейцарія стала першою країною, чиї COVID-сертифікати визнали в ЄС
Це дозволить громадянам ЄС та Швейцарії подорожувати більш вільно та в повній безпеці цього літа
Фото: Google
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo.
Швейцарія стала першою країною за межами ЄС та Європейської економічної зони, яка стала частиною європейського простору подорожей, заявили в Єврокомісії.
Теоретично швейцарські мандрівники тепер зможуть пересуватися Європою без необхідності проходити тести або карантин у місці, яке вони відвідують. Це саме стосуватиметься і європейських мандрівників до Швейцарії.
"Це дозволить громадянам ЄС та Швейцарії подорожувати більш вільно та в повній безпеці цього літа", - заявив єврокомісар Дід'є Рейндерс.
Однак на практиці в різних країнах все ще існують різні правила та умови.
Деякі держави ЄС також ще не створили необхідну інфраструктуру для введення сертифіката і все ще перебувають у "перехідній фазі".
Країни ЄС також зберігають за собою право обмежувати мандрівників з регіонів, які вони вважають "зонами ризику" через більший рівень зараження коронавірусом або більшу поширеність більш заразних штамів.
У Швейцарії понад 3,5 мільйона щеплених людей вже отримали сертифікат вакцинації. Близько 88 000 отримали його після одужання від хвороби.
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