Португальська Мадейра дозволить в'їзд туристам з будь-якими вакцинами
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Європейський Союз, який запустив минулого тижня свій цифровий COVID-сертифікат, на даний момент дозволив тільки чотири вакцини - Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.
Держави-члени можуть прийняти рішення про розширення сертифіката європейським мандрівникам, вакцинованим іншими щепленнями.
Материкова частина Португалії приймає туристів тільки з однією з чотирьох вакцин, але Мадейра заявила, що ті, хто отримав інші щеплення, такі як китайські вакцини Sinovac або індійські Covaxin, зможуть відвідати атлантичні острови.
Міністр охорони здоров'я Мадейри Педро Рамос сказав, що все вакциновані будуть прийняті, "тому що, якщо мільйони людей будуть вакциновані цими вакцинами (не схваленими ЄС, - ред.), їх рівень захисту буде таким же, як і у інших".
Рішення було оголошено на тлі критики з приводу того, що ЄС не включив Covishield, версію вакцини AstraZeneca, вироблену Інститутом сироватки в Індії, в список схвалених вакцин для сертифіката.
Вважається, що близько 5 мільйонів осіб у Великій Британії, яка є важливим джерелом іноземного туризму для Мадейри, отримали вакцину Covishield, яка також використовується глобальним центром COVAX.
Вакцина Covishield також використовується в Україні.
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