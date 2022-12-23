Швейцарія відправила Україні 80 обігрівачів і генераторів
Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії.
"Швейцарія організовує чергову партію гуманітарної допомоги українцям із 40 обігрівачами та такою ж кількістю генераторів. Завантажені цією технікою вантажівки сьогодні вирушили до України", - повідомляють в раді.
Федеральна рада також нагадала, що минулого тижня відбулась поставка 30 генераторів для підтримки України. За її словами нові генератори та обігрівачі передадуть органам цивільного захисту України для використання у "Пунктах незламності".
За словами федеральної ради, наразі влада Швейцарії розглядає можливість відправки додаткових поставок допомоги для України.
Нагадаємо, що в Україну прибуло вже понад 200 вантажів від партнерів із енергетичним обладнанням.