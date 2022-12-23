Швейцарія відправила Україні 80 обігрівачів і генераторів

Сьогодні, 23 грудня, Швейцарія надіслала до України нову партію допомоги, що містить 80 генераторів та обігрівачів.

Про це повідомляє Федеральна рада Швейцарії.

"Швейцарія організовує чергову партію гуманітарної допомоги українцям із 40 обігрівачами та такою ж кількістю генераторів. Завантажені цією технікою вантажівки сьогодні вирушили до України", - повідомляють в раді.

Федеральна рада також нагадала, що минулого тижня відбулась поставка 30 генераторів для підтримки України. За її словами нові генератори та обігрівачі передадуть органам цивільного захисту України для використання у "Пунктах незламності".

За словами федеральної ради, наразі влада Швейцарії розглядає можливість відправки додаткових поставок допомоги для України.

Нагадаємо, що в Україну прибуло вже понад 200 вантажів від партнерів із енергетичним обладнанням.