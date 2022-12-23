В Україну прибуло понад 200 вантажів з енергообладнанням – Шмигаль

В Україну прибуло вже понад 200 вантажів від партнерів із енергетичним обладнанням.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю, 23 грудня.

"Щодня у Європі та світі з'являються нові ініціативи на підтримку України та українців. Вже прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням. Євросоюз пообіцяв мобілізувати для нас 900 генераторів. Дякую і цінуємо цей жест солідарності", – заявив Шмигаль.

Він зазначив, що серед іншого партнери передають Україні потужні генераторні установки, які здатні живити важливі об'єкти, наприклад, медичні установи або насосні станції водоканалів.

"Так будуємо непробивну енергетичну стіну, з якою агресор не впорається", – резюмував прем'єр.

Раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" отримала від Deutsche Bahn 63 генератори, очікує ше 325.