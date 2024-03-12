Швейцарія вперше відкрила кримінальне провадження щодо порушень санкцій проти росії – FT

Раніше уряд Швейцарії обмежувався адміністративними розслідуваннями.

Швейцарська прокуратура порушила першу кримінальну справу проти приватної компанії за обхід санкцій проти кремля, повідомляє Financial Times.

Це перша ознака того, країна готова переслідувати бізнес за співпрацю з росією.

Про яку саме компанію йде мова і яку сферу бізнеса йдеться – невідомо.

В прокуратурі сказали, що для обходу санкцій підприємство задіяло свої дочірні компанії за кордоном.

Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії звернувся до прокурора з проханням порушити кримінальну справу проти іншої компанії з таких же причин, але генеральний прокурор відхилив це прохання і постановив, що це не є "справою особливої важливості".

"Федеральна прокуратура взяла на себе одне з цих проваджень і відмовилася взяти на себе друге", - заявила речниця прокуратури Лінда фон Бург.

Партнер юридичної фірми Eversheds Sutherland з Женеви Патрік Еберхардт сказав, що це рішення стало "поворотним моментом" у застосуванні санкцій Швейцарією.

"Влада Швейцарії сигналізує ринку, що вони не терплять обходу [санкцій] через дочірні компанії в таких місцях, як Дубай", - додав він.

Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії повідомив, що зараз розслідує "кілька випадків" можливих порушень санкцій іноземними дочірніми структурами швейцарських компаній, пише видання.

За даними журналістів, мова йде про щонайменше 50 адміністративних проваджень за можливі порушення санкцій, пов’язаних з москвою, але вони до прокуратири не передані.

Також сьогодні Європарламент підтримав посилення покарання за порушення санкцій ЄС.