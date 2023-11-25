Швейцарія виділила €100 млн військової допомоги
Про це повідомив президент країни Алан Берсе під час прес-конференції с президентами України, Латвії і премʼєр-міністром Литви.
"Ми за пріоритет вважаємо гуманітарне розмінування в Україні, а це має безпосередньо вплив на покращення продовольчої безпеки. Ми ухвали рішення виділити податковий пакет на 100 мільйонів швейцарських франків", - заявив Берсе
Він додав, що кошти будуть виділені на наступні кілька років.
"Це дозволить підвищити нашу участь у вирішенні аспектів розмінування і продуктів постачання, а також сприятиме експорту зернових з України", - сказав президент Швейцарії.
Нагадаємо, що сьогодні до України прибув президент Швейцарії.