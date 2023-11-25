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Швейцарія виділила €100 млн військової допомоги

25 листопада 2023, 19:27
Швейцарія виділила €100 млн військової допомоги
Місто Базель. Фото: Alexio Marziano
Сьогодні Швейцарія анонсувала пакет допомоги Україні на €100 млн, яка піде на розмінування і продукти харчування.

Про це повідомив президент країни Алан Берсе під час прес-конференції с президентами України, Латвії і премʼєр-міністром Литви.

"Ми за пріоритет вважаємо гуманітарне розмінування в Україні, а це має безпосередньо вплив на покращення продовольчої безпеки. Ми ухвали рішення виділити податковий пакет на 100 мільйонів швейцарських франків", - заявив Берсе

Він додав, що кошти будуть виділені на наступні кілька років.

"Це дозволить підвищити нашу участь у вирішенні аспектів розмінування і продуктів постачання, а також сприятиме експорту зернових з України", - сказав президент Швейцарії.

Нагадаємо, що сьогодні до України прибув президент Швейцарії.

 

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