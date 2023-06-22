Швейцарія виділить $20 млн на розмінування в Україні

Цього року Швейцарія в межах гуманітарного розмінування виділить Україні 20 млн доларів.

Крім того, країна продовжить фінансувати цей напрям і в наступні роки.

Про це повідомив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс на Конференції з питань відновлення України у Лондоні, пише Інтерфакс.

"Процес розмінування – ключовий момент відновлення України. Це передумова для того, щоб люди, які перебувають в інших країнах, повернулися додому. Це також важливо для сільського господарства і для відновлення інфраструктури", – заявив Кассіс.

Він повідомив, що Швейцарія вже вирішила як перший крок підтримати Україну до 2028 року на суму 2 млрд доларів, і розмінування – серед цих зобов'язань.

За словами Кассіса, щороку Швейцарія виділяє на розмінування близько 18 млн швейцарських франків, проте цьогоріч додатково для України було виділено 13,5 млн швейцарських франків.

Дипломат нагадав, що Швейцарія має давні гуманітарні традиції щодо захисту цивільного населення у воєнні роки, що відповідає її міжнародним зобов'язанням. Швейцарські фахівці 1997 року брали участь у гуманітарному розмінуванні в Боснії та Герцеговині.

"Тепер цей досвід, на жаль, буде корисний в Україні", – сказав міністр і додав, що лідерство в процесі розмінування та інших аспектах відновлення насамперед залежатиме від України.

Очільник зовнішньополітичного відомства також поінформував, що Швейцарія визначила для себе кілька ключових пунктів у колективних зусиллях із розмінування земель в Україні. Зокрема, Женевський центр розмінування зможе переглянути та актуалізувати стандарти розмінування, які застосовують у світовій практиці протягом 20 років.

"Ці стандарти є основою довіри між донорами й забезпечують, щоб розмінування відбувалося безпечно й належним чином", – пояснив Кассіс.

Швейцарський фонд розмінування працює в Україні з 2014 року.

На початку червня Національна рада Швейцарії відхилила план підтримки України.