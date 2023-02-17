Швейцарія виключає конфіскацію російських активів через війну в Україні

Берн вважає, що конфіскація порушить національне та міжнародне право.

Швейцарія заявила, що конфіскувати активи підсанкційних росіян, які зберігаються в країні, юридично неможливо.

Про це повідомляє Financial Times.

Цією заявою Берн завдає удару по зусиллях Європи використати ці кошти для післявоєнної відбудови України. Досі країна дотримувалась політики ЄС у замороженні активів впливових росіян, пов’язаних з режимом президента путіна.

За даними Міністерства фінансів Швейцарії, майже через рік після вторгнення в Україну Швейцарія зберігає понад 7,5 мільярдів швейцарських франків (8,1 мільярда доларів) у заморожених російських активах. Але оскільки в Європі посилюються заклики до конфіскації російських багатств, які зберігаються за кордоном, для допомоги у фінансуванні оборони та реконструкції України, Швейцарія чітко дала зрозуміти, що будь-які переміщення активів, які зберігаються в межах її кордонах, будуть незаконними.

"Експропріація приватних активів законного походження без компенсації є неприпустимою згідно зі швейцарським законодавством. Конфіскація заморожених приватних активів суперечить конституції", — заявив уряд у четвер, додавши також, що цей крок призведе до порушення Швейцарією міжнародних зобов'язань.

Заява Швейцарії лунає в той момент, коли столиці ЄС шукають способи спростити конфіскацію активів російських олігархів, які перебувають під санкціями. ЄС хоче зробити ухилення від санкцій злочином у всьому ЄС, що полегшить конфіскацію активів.

Керівники інституцій блоку також активно закликають до правових варіантів використання коштів росії для відновлення України.

Якщо мирна угода буде підписана, базові активи можуть бути повернуті російській державі. Представники ЄС визнали, що ця ідея буде складною з точки зору міжнародного права. Дехто стверджує, що це може спровокувати ризики фінансової стабільності, порушуючи питання про статус надійних активів валютних резервів.

Цього тижня ЄС створив робочу групу для вивчення своїх юридичних можливостей під керівництвом Андерса Анліда, голови Національної ради з торгівлі Швеції. На саміті наприкінці березня він має проінформувати європейських лідерів про можливі варіанти вирішення проблеми.

Раніше повідомлялось, що ЄС у новому пакеті не введе санкції проти ядерної енергетики росії.