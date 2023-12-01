Швейцарія заморозила російських активів на $8,8 млрд

Уряд країни заморозив приблизно 7,7 млрд швейцарських франків, що дорівнює $8,81 млрд, фінансових активів, які належать росіянам, в межах санкцій проти росії.

Про це повідомляє Reuters.

Державний секретаріат з економічних питань, який здійснює нагляд за санкціями, заявив, що цифра в 7,7 млрд є лише останньою оцінкою і може бути змінена.

Точну цифру заморожених активів Швейцарією важко назвати, адже до санкційного списку додаються або вилучаються нові особи, а ще через судові справи щодо заморожування або розблокування інших активів.

Остаточна цифра очікується до кінця другого кварталу наступного року. Тоді банки Швейцарії відзвітують перед урядом.

Секретаріат відмовився коментувати, чиї саме активи були заморожені.

Збільшення заморожених активів Берном може бути пов'язане зі збільшенням на 300 осіб і 100 компаній та організацій, які були додані до санкційного списку за останній рік, до якого включили передбачувані прибутки від грошових депозитів, облігацій, акцій, нерухомість і розкішні авто.

Також Швейцария заблокувала рух 7,4 млрд франків у валютних активах, які належать російському центробанку.

Це лише частина загального багатства росіян в Швейцарії. За оцінками Швейцарської асоціації банкірів, в банках країни зберігається 150 млрд швейцарських франків.

Президент Швейцарії Ален Берсе під час візиту до України пообіцяв більшу підтримку Києву і обговорив можливість використання доходів від заморожених російських активів для допомоги у відновленні країни.

Нагадаємо, що тиждень тому до України прибув президент Швейцарії Ален Берсе.