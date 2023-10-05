Швейцарський уряд розробив план добровільного повернення українських біженців додому.

Про це повідомляє Swissinfo.

"В межах плану влада має намір скасувати для українців статус тимчасового захисту "S" у 2024-2025 роках. У Швейцарії очікують, що до цього часу повернутися на батьківщину зможуть близько 70 тисяч українців, 80% з яких – добровільно", – пише видання.

Також розглядається можливість надання початкової фінансової допомоги, з метою заохотити людей не чекати закінчення терміну, щоб виїхати.

Розмір допомоги варіюється від 1000 до 4000 швейцарських франків ($1090 і $4355) на людину.

"Необхідно зробити все можливе для заохочення добровільного від'їзду, час на який не повинен бути ані надто коротким, щоб дозволити запланувати повернення до України, ані надто довгим, щоб не заохочувати людей його відкладати", – йдеться у звіті державного секретаріату з питань міграції (SEM) Швейцарії.

З цією метою план швейцарської влади пропонує часові рамки від 6 до 9 місяців, протягом яких більшість українців мають повернутися на батьківщину.

Раніше президент Швейцарії заявив, що війна росії в Україні – справа всього світу, вона стосується всіх.