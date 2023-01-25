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ПОЛІТИКА

Швейцарія запровадила черговий пакет санкцій проти росії

25 січня 2023, 20:17
Швейцарія запровадила черговий пакет санкцій проти росії
Фото: з відкритих джерел
У середу, 25 січня, Швейцарія запровадила черговий пакет санкцій проти росії.

Про це повідомляє уряд Швейцарії.

"Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень розпочав внесення поправок до додатків до відповідної постанови в рамках своєї компетенції та затвердив, серед іншого, санкції щодо ще близько 200 фізичних та юридичних осіб", - йдеться у заяві.

Зазначається, що у перелік обмежень буде включена заборона на послуги в галузі тестування продуктів, реклами, досліджень ринку та послуг з опитування громадської думки, а також нові заходи контролю та обмеження на експорт різних товарів, у тому числі товарів подвійного призначення, товарів для військового та технологічного вдосконалення або для розвитку оборонно-промислового комплексу чи товарів, що сприяють нарощуванню промислового потенціалу росії.

"Крім того, заборона на експорт товарів для аерокосмічної галузі буде поширена на двигуни для літаків та дронів. Аналогічно будуть заборонені нові інвестиції в російський гірничодобувний сектор", - додали в уряді.

Раніше повідомлялось, що посли ЄС погодили продовження всіх економічних санкцій проти росії на півроку.

Швейцаріясанкціі проти росії

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