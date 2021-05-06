НОВИНИУряд Швейцарії почне видавати сертифікати COVID-19 наступного тижня людям, які були вакциновані, здали негативний результат або одужали від інфекції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Швейцарія запустить COVID-сертифікати з наступного тижня
Мета сертифікату зрозуміла: він повинен створювати свободу пересування, показуючи, що людина була вакцинована, видужала або пройшла тестування. Зокрема, він спростить поїздки в Шенгенську зону
Фото: Google
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Уряд все ще опрацьовує деталі того, коли сертифікат - доступний в паперовому та електронному форматі - необхідно буде представляти всередині країни і які обмеження можуть бути зняті для пред'явників, включаючи тих, хто хоче відвідувати заходи.
"Мета сертифікату зрозуміла: він повинен створювати свободу пересування, показуючи, що людина була вакцинована, видужала або пройшла тестування. Зокрема, він спростить поїздки в Шенгенську зону", - заявив міністр фінансів Улі Маурер.
Постанова, що створює правову основу для запуску швейцарської системи, набуває чинності в понеділок, коли почнеться випуск перших сертифікатів. Вони будуть доступні для широкого загалу не пізніше кінця червня.
Швейцарські офіційні особи заявили, що система сумісна з нормами ЄС, а Маурер сказав, що не може уявити, що ЄС відмовиться визнати її на тлі провалу переговорів щодо двостороннього договору.
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05 06 2021 11:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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