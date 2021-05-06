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Швейцарія запустить COVID-сертифікати з наступного тижня

Мета сертифікату зрозуміла: він повинен створювати свободу пересування, показуючи, що людина була вакцинована, видужала або пройшла тестування. Зокрема, він спростить поїздки в Шенгенську зону
Уряд Швейцарії почне видавати сертифікати COVID-19 наступного тижня людям, які були вакциновані, здали негативний результат або одужали від інфекції.
Швейцарія запустить COVID-сертифікати з наступного тижня Фото: Google
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
 
Уряд все ще опрацьовує деталі того, коли сертифікат - доступний в паперовому та електронному форматі - необхідно буде представляти всередині країни і які обмеження можуть бути зняті для пред'явників, включаючи тих, хто хоче відвідувати заходи.
 
"Мета сертифікату зрозуміла: він повинен створювати свободу пересування, показуючи, що людина була вакцинована, видужала або пройшла тестування. Зокрема, він спростить поїздки в Шенгенську зону", - заявив міністр фінансів Улі Маурер.
 
Постанова, що створює правову основу для запуску швейцарської системи, набуває чинності в понеділок, коли почнеться випуск перших сертифікатів. Вони будуть доступні для широкого загалу не пізніше кінця червня.
 
Швейцарські офіційні особи заявили, що система сумісна з нормами ЄС, а Маурер сказав, що не може уявити, що ЄС відмовиться визнати її на тлі провалу переговорів щодо двостороннього договору.
 
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05 06 2021 11:43
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