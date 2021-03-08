Швейцарія зняла обмеження на в’їзд мандрівників з України

Водночас, при в’їзді до Швейцарії необхідно пред’явити один із документів: сертифікат про повний курс вакцинації або негативний ПЛР-тест

Швейцарія з 2 серпня зняла обмеження на будь-які поїздки з України.

Про це повідомляє інтерактивний ресурс МЗС України, пише "Європейська правда".

Водночас, при в’їзді до Швейцарії необхідно пред’явити один із документів. Це може бути сертифікат про повний курс вакцинації якщо після отримання останньої дози минуло 14 днів. Швейцарія наразі визнає вакцини, розроблені Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca , Janssen/Johnson & Johnson, Sinopharm/BIBP, Sinovac.

Або ж приїждий може надати негативний результат ПЛР тесту, негативний результат швидкого тесту на антигени чи підтвердження про одужання від коронавірсу протягом останніх 6 місяців.

Для осіб, які прибули до Швейцарії з регіонів з небезпечними варіантами вірусу і перебували на території цих регіонів більше 10 днів, та які не щеплені або не можуть довести, що за останні 6 місяців хворіли на COVID -19, передбачений 10 денний карантин.

Подорожуючим до Швейцарії літаком, слід завчасно заповнити в’їзний онлайн-формуляр.