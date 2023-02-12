Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Швейцарський банк Credit Suisse заморозив російські активи на $19 млрд — ЗМІ

12 лютого 2023, 17:58
Швейцарський банк Credit Suisse заморозив російські активи на $19 млрд — ЗМІ
джерело euronews
Ця сума становить понад третину всіх задекларованих російських активів у Швейцарії.

Швейцарський банк Credit Suisse заморозив російські активи на 17,6 млрд швейцарських франків (понад $19 млрд) - значно більше, ніж повідомлялося офіційно.

Про це повідомило видання Sonntagszeitung

Як йдеться у публікації, Швейцарія прийняла санкції ЄС і з тих пір казала, що заблокувала російські фінансові активи на суму близько 7,5 млрд швейцарських франків (близько $8,1 млрд), а також 15 об'єктів власності. Загалом повідомлялося про російські активи на суму 46,1 млрд швейцарських франків (майже $50 млрд).

Тепер банк Credit Suisse повідомляє, що заблокував або заморозив російські активи на суму 17,6 млрд швейцарських франків. Це більше, ніж третина всіх зареєстрованих російських активів у Швейцарії. 

Очевидно, лише близько 4 млрд заблокованих активів припадає на людей, які перебувають у списку санкцій. Решта 13,6 млрд франків – це люди, які потрапили під санкції в інших державах. Крім того, це можуть бути гроші російського Центробанку або російської держави.

Раніше Державний секретаріат економіки Швейцарії повідомляв, що у цій країні в рамках санкцій, пов'язаних з війною в Україні, заблоковано російські активи на суму 7,5 млрд швейцарських франків.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявляв, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів і використання їх для відновлення України, але банки категорично проти такої пропозиції.

Раніше повідомлялось, що найбільший банк Швейцарії зазнав наймасштабнішого річного збитку з часів фінансової кризи.
війнаШвейцаріясанкціїросійські активи

Останні матеріали

Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Політика
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 16:42
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Політика
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 15:59
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Політика
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 12:07
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Політика
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 09:03
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Політика
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 14:55
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 12:39
Мільярди доларів для грабунку. Як
Бізнес & Фінанси
Мільярди доларів для грабунку. Як "путін і його команда" прибирають до рук власність в росії – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 09:34
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Політика
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Дмитро Редько – 08 лютого 2023, 18:09
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється