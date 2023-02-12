Швейцарський банк Credit Suisse заморозив російські активи на $19 млрд — ЗМІ

Ця сума становить понад третину всіх задекларованих російських активів у Швейцарії.

Швейцарський банк Credit Suisse заморозив російські активи на 17,6 млрд швейцарських франків (понад $19 млрд) - значно більше, ніж повідомлялося офіційно.

Про це повідомило видання Sonntagszeitung

Як йдеться у публікації, Швейцарія прийняла санкції ЄС і з тих пір казала, що заблокувала російські фінансові активи на суму близько 7,5 млрд швейцарських франків (близько $8,1 млрд), а також 15 об'єктів власності. Загалом повідомлялося про російські активи на суму 46,1 млрд швейцарських франків (майже $50 млрд).

Тепер банк Credit Suisse повідомляє, що заблокував або заморозив російські активи на суму 17,6 млрд швейцарських франків. Це більше, ніж третина всіх зареєстрованих російських активів у Швейцарії.

Очевидно, лише близько 4 млрд заблокованих активів припадає на людей, які перебувають у списку санкцій. Решта 13,6 млрд франків – це люди, які потрапили під санкції в інших державах. Крім того, це можуть бути гроші російського Центробанку або російської держави.

Раніше Державний секретаріат економіки Швейцарії повідомляв, що у цій країні в рамках санкцій, пов'язаних з війною в Україні, заблоковано російські активи на суму 7,5 млрд швейцарських франків.

Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявляв, що його країна підтримує ідею конфіскації заморожених російських активів і використання їх для відновлення України, але банки категорично проти такої пропозиції.