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ПОЛІТИКА

Швейцарський концерн може поставити танки Leopard Україні

01 червня 2023, 14:59
Швейцарський концерн може поставити танки Leopard Україні
Йдеться про старі танки, які купили в Італії в 2016 році і не використовували.

Швейцарська компанія Ruag, що спеціалізується на оборонній промисловості, хоче продати Україні 96 танків Leopard 1.

Про це прессекретар компанії повідомила у коментарі громадському радіо SRF.

Йдеться про старі танки, які купили в Італії в 2016 році і не використовували. Тоді танки купили для перепродажу або запасних частин. Вони й досі в Італії. Зараз вони не готові до бою і потребують ремонту. Їх хоче купити німецький концерн Rheinmetall. Надалі машини можуть передати Україні.

Державний секретаріат економічних питань (Seco) підтвердив, що отримав запит на експорт, але не надав додаткової інформації.

Міністр оборони Віола Амхерд заявила в парламенті в середині березня, що Seco відхилив попередню вимогу Ruag про перепродаж танків, пославшись на нейтралітет країни. Проте, Амхерд також раніше натякала, що тільки-но власні військові потреби Швейцарії будуть задоволені, може зʼявитися "певна кількість танків, які нам не знадобляться і які ми можемо надати [європейським партнерам], якщо парламент оголосить їх виведеними з експлуатації".

Нагадаємо, білий дім оголосив про черговий пакет допомоги Україні, який включає системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше оборонне обладнання на суму до $300 мільйонів.

війна в УкраїніНімечинаLeopard

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