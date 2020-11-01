Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Швейцарський суд зобов'язав РФ виплатити 80 мільйонів франків компенсації українським фірмам

Росія стверджувала, що женевський суд не підходить для винесення рішення по цій справі, оскільки тим самим він визначає статус Криму
Федеральний суд Швейцарії зобов'язав Росію виплатити 80 мільйонів швейцарських франків ($82,1 мільйона) в якості компенсації 12 українським фірмам, майно яких було конфісковано після анексії Криму в 2014 році.
Швейцарський суд зобов Місто Базель. Фото: Alexio Marziano

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info,передає "Економічна правда".

У двох рішеннях, опублікованих в четвер, суд відхилив апеляції російської держави на рішення, винесені Міжнародним арбітражним судом в Женеві в квітні минулого року.

Росія стверджувала, що женевський суд не підходить для винесення рішення по цій справі, оскільки тим самим він визначає статус Криму.

Вона також стверджувала, що аргумент, висунутий українськими фірмами, які заявили, що вони повинні бути захищені угодою про захист інвестицій між Росією і Україною 1998 року, непридатний.

На думку Федерального суду в Лозанні, компетенцію суду в Женеві не можна ставити під сумнів. Вона вже була підтверджена на попередньому слуханні в жовтні 2018 року, на якому суд також відхилив аргумент Росії про угоду 1998 року.

За відшкодуванням збитків в 2015 році в Постійну палату третейського суду в Гаазі звернулися 12 українських компаній, серед них "Укрнафта", що подала перший позов, і ще 11 українських підприємств, які подали другий позов. Частина цих компаній була раніше пов'язана з групою компаній Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, що Президенти Туреччини та Росії Реджеп Ердоган та Володимир Путін офіційно запустили трубопровід «Турецький потік», яким російський газ постачатимуть до Південної Європи в обхід території України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 01 2020 11:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

Фінансовий комітет Ради пропонує законопроект, який створить хаос на гральному ринку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.