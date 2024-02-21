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ПОЛІТИКА

Швейцарці присікають спроби ухилитися від російських санкцій – Reuters

21 лютого 2024, 16:31
Швейцарці присікають спроби ухилитися від російських санкцій – Reuters
Фото: AP
Більшість справ стосуються порушень заборони на експорт предметів розкоші або товарів, що мають економічне значення для росії.

Швейцарія нарощує свої зусилля з боротьби з компаніями та особами, які використовують нейтральну країну для обходу санкцій щодо росії.

Про це повідомляє  Reuters.

Як зазначає видання, Державний секретаріат з економічних питань (SECO) створив групу спеціалістів для розслідування та забезпечення виконання санкцій, які були запроваджені урядом країни після вторгнення москви в Україну два роки тому.

Даний крок було зроблено після того, як торік Швейцарія зазнала критики за недостатнє запобігання приховуванню росіянами грошей у швейцарських банках.

Як відомо, наприкінці минулого року було заморожено близько 7,7 мільярда швейцарських франків активів, що становить лише частку від 150 мільярдів франків російських грошей, які, за оцінками, зберігаються у швейцарських банках.

Нещодавно в SECO повідомили, що з моменту війни росії проти України до них надійшло 230 повідомлень про потенційні порушення санкцій за наводками від фінансових компаній, митних органів та інших країн.

"Це призвело до 47 проваджень, з яких 20 справ були закриті, а дев'ять - з накладенням штрафів різного ступеня тяжкості. За даними SECO, близько 18 справ все ще залишаються активними, і до них постійно додаються нові", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість справ стосуються порушень заборони на експорт предметів розкоші або товарів, що мають економічне значення для росії, які можуть підтримати військові зусилля москви.

У той час як SECO проводить простіші розслідування, складніші справи передаються до Генеральної прокуратури, яка минулого тижня заявила, що розслідує можливі порушення.

Посли країн-членів Євросоюзу у середу, 21 лютого, погодили 13-й пакет санкцій проти росії за її агресію проти України.

Швейцаріясанкціі проти росії

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