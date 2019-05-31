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Швидкісний потяг "Львів - Київ" закидали камінням і розбили лобове скло

"На щастя, під час нападу ніхто не постраждав, однак не завжди все закінчується лише фінансовими витратами залізниці на відновлення вагонів - кидання предметів у поїзди під час руху може призвести до травмування людей"
Близько опівночі 30 травня швидкісний потяг "Львів - Київ" закидали камінням, розбили скло пасажирського вагона і лобове скло кабіни машиніста.
Швидкісний потяг "Львів - Київ" закидали камінням і розбили лобове скло Фото: loda.gov.ua

Інцидент стався в Київській області, між станціями Сорочий Брід і Мотовилівка, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"На щастя, під час нападу ніхто не постраждав, однак не завжди все закінчується лише фінансовими витратами залізниці на відновлення вагонів - кидання предметів у поїзди під час руху може призвести до травмування людей", - додали в компанії.

Зазначається, швидкісні потяги "Укрзалізниці" курсують зі швидкостями до 160 км/год, тому "протиправні дії сторонніх осіб небезпечні для локомотивної бригади, адже травмування локомотивної бригади може призвести до втрати керування швидкісним електропоїздом. Під час пошкодження лобових вікон можливе також травмування пасажирів".

Орієнтовні збитки "Укрзалізниці" від заміни лобового скла кабіни електропоїзда становлять понад 8 тис. доларів США. Крім того, для заміни лобового скла електропоїзд відсторонюється від роботи на три доби, що також додає збитків залізниці.

За даними прес-служби, за останні п'ять місяців через пошкодження хуліганами склопакетів збитки "Укрзалізниці" становили близько 700 тис. грн.

Нагадаємо, що двох співробітників "Укрзалізниці" затримали за хабар у розмірі 270 тисяч гривень.

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31 05 2019 22:10
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