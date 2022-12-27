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Швидше, ніж планувалося: США прискорять поставки Patriot для України

27 грудня 2022, 20:46
Швидше, ніж планувалося: США прискорять поставки Patriot для України
Фото: Укрінформ
Сполучені Штати запустили спеціальний план щодо введення в дію ракетного комплексу Patriot в Україні "менш ніж за півроку".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що США запустили спеціальний план щодо введення в дію ракетного комплексу Patriot в Україні "менш ніж за півроку".

В інтерв’ю Associated Press очільник МЗС сказав, що "абсолютно задоволений" результатами візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтону минулого тижня, коли він оприлюднив план уряду Сполучених Штатів доставити в Україну батарею зенітних ракет Patriot. 

Зазвичай навчання користуванню системою займає до року, але, схоже, Україна готова отримати їх раніше.

Кулеба зазначив, що уряд США розробив програму, за якою українські війська проходитимуть навчання швидше, ніж зазвичай, "без шкоди для якості використання цієї зброї на полі бою".

При цьому український чиновник не назвав конкретних термінів, сказавши лише, що це буде "набагато менше шести місяців". І додав, що навчання проходитиме "за межами" України.

Під час інтерв’ю міністр підкреслив, що Україна зробить усе можливе, щоб виграти війну у 2023 році.

 

 


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