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Сі Цзіньпін не поїде на саміт в Брюсселі

16 березня 2025, 10:24
Сі Цзіньпін не поїде на саміт в Брюсселі
Фото: з вільного доступу
Подія мала стати знаковою у розвитку партнерства між Пекіном і Євросоюзом.

Глава Китаю Сі Цзіньпін відхилив запрошення на саміт у Брюсселі. 

Про це повідомляє Financial Times.

Голова КНР відмовився від запрошення відвідати Брюссель для участі в саміті, присвяченому 50-річчю встановлення дипломатичних відносин між Європейським співтовариством та Китаєм.

Тепер подія, яка мала би стати знаковим у розвитку партнерства між Пекіном і Євросоюзом, наразі залишається під питанням. 

Попри те, що раніше президент Європейської ради Антоніу Коста та китайський лідер у телефонній розмові висловили готовність до діалогу.

Раніше ми писали, що президент США чекає в гості лідера Китаю, але дата невідома.

 

КитайСі ЦзіньпінЄвросоюз

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