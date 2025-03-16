Сі Цзіньпін не поїде на саміт в Брюсселі
Глава Китаю Сі Цзіньпін відхилив запрошення на саміт у Брюсселі.
Про це повідомляє Financial Times.
Голова КНР відмовився від запрошення відвідати Брюссель для участі в саміті, присвяченому 50-річчю встановлення дипломатичних відносин між Європейським співтовариством та Китаєм.
Тепер подія, яка мала би стати знаковим у розвитку партнерства між Пекіном і Євросоюзом, наразі залишається під питанням.
Попри те, що раніше президент Європейської ради Антоніу Коста та китайський лідер у телефонній розмові висловили готовність до діалогу.
Раніше ми писали, що президент США чекає в гості лідера Китаю, але дата невідома.