Сі Цзіньпін планує приїхати до путіна наступного тижня – Reuters

Очільник Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати рф для зустрічі з російським президентом володимиром путіним вже наступного тижня.

Про наміри Сі Цзіньпіня приїхати до росії наступного тижня повідомили анонімні джерела Reuters.

Передає Reuters.

Плани візиту з'явилися на тлі пропозиції Китаю виступити посередником у досягненні миру в Україні.

Але пропозиція була зустріта скептично на Заході з огляду на дипломатичну підтримку росії з боку Китаю.