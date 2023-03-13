Сі Цзіньпін планує приїхати до путіна наступного тижня – Reuters
13 березня 2023, 12:56
путін та Сі Цзіньпін, фото Agence France-Presse
Очільник Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати рф для зустрічі з російським президентом володимиром путіним вже наступного тижня.
Про наміри Сі Цзіньпіня приїхати до росії наступного тижня повідомили анонімні джерела Reuters.
Передає Reuters.
Плани візиту з'явилися на тлі пропозиції Китаю виступити посередником у досягненні миру в Україні.
Але пропозиція була зустріта скептично на Заході з огляду на дипломатичну підтримку росії з боку Китаю.Того тижня міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, якщо КНР реально хоче миру в Україні, то її лідер Сі Цзіньпін має поговорити з президентом Володимиром Зеленським.